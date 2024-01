La Patouschuss SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, lundi 19 février 2024.

La Patouschuss SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 19:00:00

fin : 2024-02-19

Sur un domaine skiable sécurisé, pendant une durée d’une heure, vous pourrez réaliser autant de fois que vous le souhaitez une boucle d’environ 180 mètres de dénivelé.

Comment participer ?

De deux manières, à votre choix

• une randonnée-découverte sans classement, réservée à ceux qui veulent découvrir le ski de randonnée ou qui veulent participer sans faire trop d’efforts,

• une course avec classement, réservée aux compétiteurs.

La randonnée-découverte est accessible à toute personne sachant descendre une piste bleue à ski.

N’oubliez pas votre matériel de ski de randonnée !

19h départ rendo et course (1h)

20h ; Remise des prix – Buvette et casse-croûte à l’arrivée !

Nombreux lots à gagner. Ambiance garantie !

On vous attend nombreux pour cette belle fête du ski de randonnée en vallée d’Aure !

Pour les inscriptions, c’est par ici :

.

SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



L’événement La Patouschuss Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2024-01-19 par OT de St Lary|CDT65