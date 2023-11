Tour de France SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan, 13 juillet 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

PAU > SAINT-LARY-SOULAN PLA D’ADET – 152 km

Commentaire de Christian Prudhomme : « Le format dynamique de la première étape pyrénéenne est accentué par le fait que la bagarre ne devrait débuter qu’après la traversée de Lourdes. Il restera alors 80 kilomètres mais un festival de sommets comprenant le col du Tourmalet, la Hourquette d’Ancizan et la montée au Pla d’Adet. Cinquante ans après, la ligne d’arrivée sera exactement tracée là où Raymond Poulidor avait levé les bras. ».

2024-07-13 fin : 2024-07-13 . .

SAINT LARY PLA D’ADET

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



PAU > SAINT-LARY-SOULAN PLA D?ADET – 152 km

Comment from Christian Prudhomme: « The dynamic format of the first Pyrenean stage is accentuated by the fact that the battle is unlikely to start until after the crossing of Lourdes. There will then be 80 kilometers to go, but a festival of peaks including the Col du Tourmalet, Hourquette d?Ancizan and the climb to Pla d?Adet. Fifty years on, the finishing line will be exactly where Raymond Poulidor raised his arms

PAU > SAINT-LARY-SOULAN PLA D’ADET – 152 km

Comentario de Christian Prudhomme: « El formato dinámico de la primera etapa pirenaica se ve acentuado por el hecho de que es poco probable que la batalla comience hasta después de cruzar Lourdes. Entonces quedarán 80 kilómetros, pero habrá un festival de cimas, como el Col du Tourmalet, la Hourquette d’Ancizan y la subida al Pla d’Adet. Cincuenta años después, la línea de meta estará exactamente donde Raymond Poulidor levantó los brazos

PAU > SAINT-LARY-SOULAN PLA D?ADET – 152 km

Kommentar von Christian Prudhomme: « Das dynamische Format der ersten Pyrenäenetappe wird durch die Tatsache unterstrichen, dass der Kampf erst nach der Durchquerung von Lourdes beginnen dürfte. Dann sind es noch 80 Kilometer, aber ein Festival der Gipfel mit dem Col du Tourmalet, der Hourquette d’Ancizan und dem Anstieg zum Pla d’Adet. Fünfzig Jahre später wird die Ziellinie genau dort verlaufen, wo Raymond Poulidor die Arme hochgehoben hatte. »

Mise à jour le 2023-10-31 par OT de St Lary|CDT65