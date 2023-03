CONFÉRENCE « L’ABBÉ DES FLEURS » PAR ANNE FAUCOU Saint-Lambert-des-Levées Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire . En 1932, il possède 200 variétés de lys. La seconde guerre mondiale met un frein à ses activités liées aux fleurs; il se consacre alors aux sojas, aux ricins, aux arbres fruitiers. Henri Souillet, curé de Milly, pratique et se passionne pour la botanique dès 1926. Il se forme ainsi à la culture des lys, des muguets, des fritillaires, du lotus d’Égypte et autres fleurs. salon2023@agena49.org +33 2 41 87 90 88 https://www.agena49.org/ Saint-Lambert-des-Levées 42 rue de la Prévoté Saumur

