La Foire d’automne 6 ferme les auges, 29 octobre 2023, Saint-Juvin.

Pour clôturer la saison, la ferme de la Margauge vous propose un marché d’automne. Au programme, de nombreuses animations pour toute la famille ! Stand de maquillage pour enfants sur le thème d’Halloween, sculpture de citrouilles, démonstration de fauconnerie, spectacle culturel, visite de l’exploitation et marché de producteurs. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre. En partenariat avec l’association Richesses d’Ardennes et l’association les Tourelles.

2023-10-29 à ; fin : 2023-10-29 . .

6 ferme les auges Ferme de la Margauge

Saint-Juvin 08250 Ardennes Grand Est



To close the season, the Margauge farm proposes you an autumn market. On the program, many animations for all the family! Face painting stand for children on the theme of Halloween, pumpkin carving, falconry demonstration, cultural show, visit of the farm and producers’ market. Refreshments and snacks on site. Free admission. In partnership with the association Richesses d’Ardennes and the association les Tourelles

Para cerrar la temporada, la granja Margauge propone un mercado de otoño. En el programa, ¡muchas animaciones para toda la familia! Puesto de pintura de caras para niños sobre el tema de Halloween, talla de calabazas, demostración de cetrería, espectáculo cultural, visita de la granja y del mercado de productores. Refrescos y tentempiés in situ. Entrada gratuita. En colaboración con la asociación Richesses d’Ardennes y la asociación les Tourelles

Zum Abschluss der Saison lädt der Bauernhof La Margauge zu einem Herbstmarkt ein. Auf dem Programm stehen zahlreiche Animationen für die ganze Familie! Kinderschminkstand zum Thema Halloween, Kürbisschnitzerei, Falknereivorführung, Kulturspektakel, Betriebsbesichtigung und Bauernmarkt. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Der Eintritt ist frei. In Partnerschaft mit dem Verein Richesses d’Ardennes und dem Verein Les Tourelles

Mise à jour le 2023-03-17 par Ardennes Tourisme