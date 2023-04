Fête de la musique 6 fermes les auges, 21 juin 2023, Saint-Juvin.

Pour célébrer la fête de la musique, rendez-vous à partir de 18h à la ferme de la Margauge, pour une soirée festive ! Au programme, scène ouverte pour tous les talents (poésie, musique, chant, théâtre, acrobaties, magie…etc). Pour les artistes qui souhaitent s’inscrire → contactez Cécile par sms avant le 08/05 afin d’être sur la programmation. Buvette et petite restauration sur place. Feu de la Saint-Jean !Entrée libre..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

6 fermes les auges La Ferme de la Margauge

Saint-Juvin 08250 Ardennes Grand Est



To celebrate the music festival, rendez-vous from 18h at the farm of Margauge, for a festive evening! On the program, open stage for all talents (poetry, music, singing, theater, acrobatics, magic…). For the artists who wish to register? contact Cécile by sms before 08/05 in order to be on the program. Refreshment bar and small catering on the spot. Fire of the Midsummer ! free entrance.

Para celebrar el festival de música, nos reuniremos a las 18:00 h en la granja Margauge, ¡para disfrutar de una velada festiva! En el programa, un escenario abierto a todos los talentos (poesía, música, canto, teatro, acrobacia, magia…etc). Para los artistas que deseen inscribirse… contactar con Cécile por sms antes del 08/05 para estar en el programa. Bar y tentempiés in situ. Entrada gratuita.

Um die Fête de la Musique zu feiern, treffen Sie sich ab 18 Uhr auf dem Bauernhof La Margauge zu einem festlichen Abend! Auf dem Programm steht eine offene Bühne für alle Talente (Poesie, Musik, Gesang, Theater, Akrobatik, Zauberei…usw.). Künstler, die sich anmelden möchten? Kontaktieren Sie Cécile vor dem 08/05 per SMS, um auf dem Programm zu stehen. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Johannisfeuer!Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-03-17 par Ardennes Tourisme