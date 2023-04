Foire de printemps 6 ferme les Auges, 16 avril 2023, Saint-Juvin.

La Ferme de la Margauge renouvelle sa foire de printemps cette année ! RDV le dimanche 16 avril à la ferme, au programme : animations, troc aux plantes et foire paysanne, concert des Barsbars en soirée, jeux pour enfants, buvette et petite restauration… Entrée libre.Organisé en partenariat avec l’association Richesses d’Ardennes, et l’association Pays d’Argonne.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

6 ferme les Auges La Ferme de la Margauge

Saint-Juvin 08250 Ardennes Grand Est



The Ferme de la Margauge renews its spring fair this year! On Sunday, April 16, the farm will host a program of activities, plant swap and country fair, a concert by the Barsbars in the evening, games for children, refreshments and snacks… Organized in partnership with the association Richesses d’Ardennes, and the association Pays d’Argonne

¡La Ferme de la Margauge renueva este año su feria de primavera! El domingo 16 de abril, la granja acogerá un programa de actos, intercambio de plantas y ferias campestres, un concierto de los Barsbars por la noche, juegos para niños, refrescos y aperitivos… Organizado en colaboración con la asociación Richesses d’Ardennes, y la asociación Pays d’Argonne

Die Ferme de la Margauge veranstaltet dieses Jahr erneut einen Frühlingsmarkt! RDV am Sonntag, den 16. April auf dem Bauernhof, Programm: Animationen, Pflanzen- und Bauernmarkt, Konzert der Barsbars am Abend, Spiele für Kinder, Getränkestand und kleine Snacks… Freier Eintritt.Organisiert in Partnerschaft mit dem Verein Richesses d’Ardennes, und dem Verein Pays d’Argonne

Mise à jour le 2023-03-17 par Ardennes Tourisme