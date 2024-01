Repas Choucroute Salle des Fêtes d’Arouille Saint-Justin, samedi 27 janvier 2024.

Repas Choucroute Salle des Fêtes d’Arouille Saint-Justin Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:00:00

fin : 2024-01-27

L’Alsace s’invite le temps d’un repas au quartier d’Arouille où il sera possible de dévorer une délicieuse choucroute, suivie du fromage et dessert, agrémentée d’un verre de vin ou de bière.

Un bon plat pour affronter la rudesse de l’hiver !

Attention, réservation avant le Mercredi 24 Janvier.

L’Alsace s’invite le temps d’un repas au quartier d’Arouille où il sera possible de dévorer une délicieuse choucroute, suivie du fromage et dessert, agrémentée d’un verre de vin ou de bière.

Un bon plat pour affronter la rudesse de l’hiver !

Attention, réservation avant le Mercredi 24 Janvier.

EUR.

Salle des Fêtes d’Arouille Route d’Arouille

Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement Repas Choucroute Saint-Justin a été mis à jour le 2024-01-11 par OT Landes d’Armagnac