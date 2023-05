Printemps des poètes – La poésie s’invite sous les bambous du Giffou Catégories d’évènement: Aveyron

Saint-Just-sur-Viaur

Printemps des poètes – La poésie s’invite sous les bambous du Giffou, 7 mai 2023, Saint-Just-sur-Viaur. Quand l’art s’invite le long du Viaur….

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . EUR. Saint-Just-sur-Viaur 12800 Aveyron Occitanie



When art invites itself along the Viaur… Cuando el arte se invita a sí mismo a lo largo del Viaur… Wenn die Kunst entlang des Viaur zu Gast ist… Mise à jour le 2023-04-27 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Saint-Just-sur-Viaur Autres Adresse Ville Saint-Just-sur-Viaur Departement Aveyron Lieu Ville Saint-Just-sur-Viaur

Saint-Just-sur-Viaur Saint-Just-sur-Viaur Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-just-sur-viaur/

Printemps des poètes – La poésie s’invite sous les bambous du Giffou 2023-05-07 was last modified: by Printemps des poètes – La poésie s’invite sous les bambous du Giffou 7 mai 2023 Saint-Just-sur-Viaur

Saint-Just-sur-Viaur Aveyron