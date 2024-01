RALLYE NATURE À SAINT-JUST-SUR-DIVE Saint-Just-sur-Dive, vendredi 26 juillet 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 14:30:00

fin : 2024-07-26 16:30:00

Venez vous amuser et découvrir la biodiversité du Thouet en famille et observez les nouveaux aménagements de la rivière. Pour cela, devenez un explorateur et partez sur les traces des espèces qui colonisent le Thouet.

Saint-Just-sur-Dive 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire anjou.accueil@lpo.fr



