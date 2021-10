Blérancourt Blérancourt Aisne, Blérancourt Saint-Just orateur : que pouvons-nous savoir sur son éloquence ? Blérancourt Blérancourt Catégories d’évènement: Aisne

Blérancourt

Saint-Just orateur : que pouvons-nous savoir sur son éloquence ? Blérancourt, 6 novembre 2021, Blérancourt. Saint-Just orateur : que pouvons-nous savoir sur son éloquence ? Blérancourt

2021-11-06 14:00:00 – 2021-11-06 15:30:00

Blérancourt Aisne Cette conférence présentera l’éloquence du Conventionnel Saint-Just entre 1792 et 1794 à partir de documents d’époque. Elle montrera que Saint-Just fut l’un des meilleurs orateurs de la Révolution française et que l’image souvent reprise que les écrivains romantiques ont données de son éloquence est largement fausse. Après cette conférence, les participants pourront suivre la visite guidée de l’exposition temporaire « La Maison de Saint-Just invite Camille Desmoulins » par Philippe Gallet, président de l’Association Camille Desmoulins. Cette conférence présentera l’éloquence du Conventionnel Saint-Just entre 1792 et 1794 à partir de documents d’époque. Elle montrera que Saint-Just fut l’un des meilleurs orateurs de la Révolution française et que l’image souvent reprise que les écrivains romantiques ont données de son éloquence est largement fausse. Après cette conférence, les participants pourront suivre la visite guidée de l’exposition temporaire « La Maison de Saint-Just invite Camille Desmoulins » par Philippe Gallet, président de l’Association Camille Desmoulins. asso.st.just@gmail.com +33 6 52 18 65 65 http://www.associationsaint-just.org/ Cette conférence présentera l’éloquence du Conventionnel Saint-Just entre 1792 et 1794 à partir de documents d’époque. Elle montrera que Saint-Just fut l’un des meilleurs orateurs de la Révolution française et que l’image souvent reprise que les écrivains romantiques ont données de son éloquence est largement fausse. Après cette conférence, les participants pourront suivre la visite guidée de l’exposition temporaire « La Maison de Saint-Just invite Camille Desmoulins » par Philippe Gallet, président de l’Association Camille Desmoulins. pour la sauvegarde de la maison StJust

Blérancourt

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Blérancourt Autres Lieu Blérancourt Adresse Ville Blérancourt lieuville Blérancourt