Fête Patronale Centre-Bourg, 1 septembre 2023, Saint-Just-Malmont.

Au programme : course de brouettes le vendredi, corso des classes le samedi à 17h et repas campagnard à 19h..

2023-09-01 à ; fin : 2023-09-03 . .

Centre-Bourg

Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On the program: wheelbarrow race on Friday, class parade on Saturday at 5pm and country meal at 7pm.

El programa incluye una carrera de carretillas el viernes, un desfile de clases el sábado a las 17.00 horas y una comida campestre a las 19.00 horas.

Auf dem Programm stehen ein Schubkarrenrennen am Freitag, ein Korso der Klassen am Samstag um 17 Uhr und ein ländliches Essen um 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Loire Semène