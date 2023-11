LES IMPROXIMATIFS – ST JUST Saint-Just Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Just LES IMPROXIMATIFS – ST JUST Saint-Just, 18 novembre 2023, Saint-Just. Saint-Just,Hérault Théâtre d’improvisation.

SAMEDI 18 NOVEMBRE à 20h45.

Salle Bernadette Lafont

Entrée : 7 € / gratuit pour les moins de 12 ans

Infos et réservations : 06 88 08 36 38.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR. Saint-Just 34400 Hérault Occitanie



Improv theater.

SATURDAY NOVEMBER 18 at 8:45pm.

Salle Bernadette Lafont

Admission: 7 ? / free for under-12s

Information and reservations: 06 88 08 36 38 Teatro de improvisación.

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE a las 20:45 h.

Sala Bernadette Lafont

Entrada: 7? / gratis para menores de 12 años

Información y reservas: 06 88 08 36 38 Theater der Improvisation.

SAMSTAG, 18. NOVEMBER, 20.45 Uhr.

Saal Bernadette Lafont

Eintritt: 7 ? / kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Mise à jour le 2023-11-08 par OT PAYS DE LUNEL Détails Catégories d'Évènement: Hérault, Saint-Just

