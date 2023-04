ENS – SUR LE VERSANT DU CHATEAU DU BÉZU, DÉCOUVRIR LA FLORE LOCALE, 10 juin 2023, Saint-Just-et-le-Bézu.

2 km / Moyen

Rendez-vous au parking avant la ferme des Tiplies. Avant le village de Saint-Just-et-le-Bézu, prendre à gauche vers le hameau du Bézu et suivre le « Camin das Tiplies ».

Partons ensemble à la découverte des milieux et des plantes qu’ils abritent, aux abords du château du Bézu.

Réservation obligatoire.

25 personnes max..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Saint-Just-et-le-Bézu 11500 Aude Occitanie



2 km / Medium

Meet at the parking lot before the farm of Tiplies. Before the village of Saint-Just-et-le-Bézu, turn left towards the hamlet of Bézu and follow the « Camin das Tiplies ».

Let’s go together to discover the environments and the plants they shelter, near the castle of Bézu.

Reservation required.

25 people max.

2 km / Medio

Encontrarse en el aparcamiento antes de la granja Tiplies. Antes del pueblo de Saint-Just-et-le-Bézu, gire a la izquierda hacia la aldea de Bézu y siga el « Camin das Tiplies ».

Vayamos juntos a descubrir los entornos y las plantas que albergan, alrededor del castillo de Bézu.

Reserva obligatoria.

25 personas máximo.

2 km / Mittelschwer

Treffen Sie sich am Parkplatz vor dem Bauernhof « Ferme des Tiplies ». Vor dem Dorf Saint-Just-et-le-Bézu biegen Sie links in Richtung des Weilers Bézu ab und folgen dem « Camin das Tiplies ».

Gehen Sie gemeinsam auf Entdeckungsreise und erkunden Sie die Lebensräume und Pflanzen, die sie beherbergen, in der Umgebung des Schlosses von Bézu.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 25 Personen.

