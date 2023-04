Repas d’Automne : Choucroute Saint-Just Saint-Just Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Just

Repas d’Automne : Choucroute, 25 novembre 2023, Saint-Just Saint-Just. Saint-Just ,Dordogne , Saint-Just Repas d’Automne : Choucroute Salle des fêtes Saint-Just Dordogne

2023-11-25 19:30:00 – 2023-11-25 Saint-Just

Dordogne Saint-Just . Repas d’Automne : Choucroute à la salle des fêtes Repas d’Automne : Choucroute à la salle des fêtes +33 6 06 66 84 81 Amicale de St-Just © Pixabay

Saint-Just

dernière mise à jour : 2023-03-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Just Autres Lieu Saint-Just Adresse Salle des fêtes Saint-Just Dordogne Ville Saint-Just Saint-Just Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Saint-Just

Saint-Just Saint-Just Saint-Just Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-just saint-just/

Repas d’Automne : Choucroute 2023-11-25 was last modified: by Repas d’Automne : Choucroute Saint-Just 25 novembre 2023 Dordogne Saint-Just Salle des fêtes Saint-Just Dordogne

Saint-Just Saint-Just Dordogne