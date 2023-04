Concert avec le « Trio Caminare » Eglise, 8 octobre 2023, Saint-Just.

Concert avec le « TRIO CAMINARE » (trois musiciennes et chanteuses sur un programme de chants de l’Espagne judéo-chrétienne. Concert

en partenariat avec « la CLE » dans le cadre des « Voix sur la Dronne », Concert subventionné par le Conseil Départemental de la Dordogne et la Communauté de Communes.

Eglise

Saint-Just 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Concert with the « TRIO CAMINARE » (three musicians and singers on a program of songs from Judeo-Christian Spain. Concert

in partnership with » la CLE » within the framework of » Voix sur la Dronne « , Concert subsidized by the Departmental Council of the Dordogne and the Community of Communes

Concierto con el « TRIO CAMINARE » (tres músicos y cantantes en un programa de canciones de la España judeo-cristiana. Concierto

en colaboración con » la CLE » en el marco de la » Voix sur la Dronne « , Concierto subvencionado por el Conseil Départemental de la Dordogne y la Communauté de Communes

Konzert mit dem « TRIO CAMINARE » (drei Musikerinnen und Sängerinnen mit einem Programm von Liedern aus dem jüdisch-christlichen Spanien. Konzert

in Partnerschaft mit « la CLE » im Rahmen der « Voix sur la Dronne », Konzert subventioniert vom Conseil Départemental de la Dordogne und der Communauté de Communes

