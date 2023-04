Concert « Les filles du 3ème chantent la femme » Salle des fêtes, 4 juin 2023, Saint-Just.

Concert : « LES FILLES DU 3ème CHANTENT LA FEMME » par le Quatuor vocal « Les Filles du 3ème », concert suivi d’une assiette gourmande. Concert en partenariat avec « la CLE » dans le cadre des « Voix sur la Dronne », .

Concert subventionné par le Conseil Départemental de la Dordogne et la Communauté.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

Salle des fêtes

Saint-Just 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Concert : » LES FILLES DU 3ème CHANTENT LA FEMME » by the vocal quartet » Les Filles du 3ème « , concert followed by a gourmet plate. Concert in partnership with » la CLE » within the framework of » Voix sur la Dronne « .

Concert subsidized by the Conseil Départemental de la Dordogne and the Communauté de la Loire

Concierto : » LES FILLES DU 3ème CHANTENT LA FEMME » del cuarteto vocal » Les Filles du 3ème « , concierto seguido de una comida gastronómica. Concierto en colaboración con « la CLE » en el marco de « Voix sur la Dronne ».

Concierto subvencionado por el Conseil Départemental de la Dordogne y la Communauté de la Loire

Konzert: « LES FILLES DU 3ème CHANTENT LA FEMME » des Vokalquartetts « Les Filles du 3ème », Konzert mit anschließendem Feinschmeckerteller. Konzert in Partnerschaft mit « la CLE » im Rahmen der « Voix sur la Dronne », .

Das Konzert wird vom Conseil Départemental de la Dordogne und der Communauté subventioniert

Mise à jour le 2023-03-27 par Val de Dronne