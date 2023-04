Stage d’orchestre symphonique et philharmonique, 17 avril 2023, Saint-JunienSaint-Junien OT Porte Océane du Limousin .

Stage d’orchestre symphonique et philharmonique

14 avenue Léontine Vignerie

2023-04-17 – 2023-04-21

De 9h à 17h. Ouvert à tous. Chaque instrumentaliste doit apporter son pupitre. Les repas sont à la charge des participants. Les goûters et les boissons seront proposés par l’association. Inscription jusqu’au 17 mars pour les vents et jusqu’au 14 avril pour les cordes. Le tarif pour les 5 jours de stage est de 45€. Une adhésion à l’association est obligatoire.

D’autres ateliers ont lieu tels que des stages de composition et d’arrangement pour donner le goût de la création musicale aux plus jeunes.

Vous êtes instrumentiste et souhaitez jouer dans un orchestre ? Depuis sa création fin 2016, le Symphœnix met en place des moments artistiques et pédagogiques pour ses adhérents. Le moment phare est un stage d’orchestre symphonique organisé chaque année au mois d’avril et ouvert à tout instrumentiste, quelque soit l’âge et le niveau. La convivialité, le partage, et la collaboration active sont les principales valeurs qui animent et colorent les divers projets de l’association.

