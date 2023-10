CONCERT POUR LA PAIX Saint-Junien Saint-Junien Catégorie d’Évènement: Saint-Junien CONCERT POUR LA PAIX Saint-Junien Saint-Junien, 14 octobre 2023, Saint-Junien. CONCERT POUR LA PAIX Samedi 14 octobre, 20h30 Saint-Junien Un récital par L’Orchestre d’Harmonie de Saint -Junien afin de célébrer la paix et soutenir la 4éme édition du festival « Foutez-nous la paix. »

La soirée sera agrémentée d’interventions des comédiens de L’Étoile bleue. Saint-Junien PLACE LENINE , 87200 Saint-Junien Saint-Junien Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Saint-Junien Adresse PLACE LENINE , 87200 Saint-Junien Ville Saint-Junien

