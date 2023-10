Cet évènement est passé FETEde la Musique Saint-Junien Saint-Junien Catégorie d’Évènement: Saint-Junien FETEde la Musique Saint-Junien Saint-Junien, 21 juin 2017, Saint-Junien. FETEde la Musique Mercredi 21 juin 2017, 18h30 Saint-Junien FÊTE de la MUSIQUE place Lénine

les orchestres benjamin et cadet de l’École de musique Jean Ferrat. L’orchestre municipal de musique de Saint-Junien . A partir de 18h30 Saint-Junien 6 rue Renan , 87200 Saint-Junien Saint-Junien Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-06-21T18:30:00+02:00 – 2017-06-21T20:30:00+02:00

2017-06-21T18:30:00+02:00 – 2017-06-21T20:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Junien Autres Lieu Saint-Junien Adresse 6 rue Renan , 87200 Saint-Junien Ville Saint-Junien Lieu Ville Saint-Junien Saint-Junien latitude longitude 45.887539;0.902922

FETEde la Musique Saint-Junien Saint-Junien 2017-06-21 2017-06-21 was last modified: by FETEde la Musique Saint-Junien Saint-Junien 21 juin 2017