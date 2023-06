Spectacle : Le troisième oeil Saint-Junien, 4 juin 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Boniment à hurler sur la place publique ! Salut à toutes et tous, chères promesses de l’humanité ! Prêtez-nous l’oreille rien qu’un instant ! Un instant seulement, c’est juré, c’est craché, y en a pas pour longtemps. Dans votre ville, et rien que pour vos yeux, aura lieu la plus invraisemblable séance de prestidigitation. La plus invraisemblable oui ! Moi, Lazarus Bartabak, j’aurai l’immensssse plaisir de vous présenter Fosco, la seule marionnette au monde capable de lire la pensée humaine. L’intégralité des tours que vous verrez seront exécutés sans aucun trucage et réalisés u-ni-que-ment grâce aux capacités extraoooordinaires de cette marionnette médiumunique ! Au plaisir de vous retrouver dans les rues ou dans les champs ! Lazarus Bartabak.

Dimanche 2023-06-04 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-04 . .

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Howl in the public square! Hello to all, dear promises of humanity! Lend us your ears for just a moment! Just for a moment, I swear, it’s spit, it won’t last long. In your city, and for your eyes only, the most improbable session of prestidigitation will take place. The most improbable yes! I, Lazarus Bartabak, will have the immense pleasure to present you Fosco, the only puppet in the world that can read human thoughts. All the tricks you will see will be performed without any trickery and will be realized u-ni-que-mentally thanks to the extraoooordinary capacities of this medium puppet! We look forward to seeing you in the streets or in the fields! Lazarus Bartabak

¡Aullad en la plaza pública! ¡Hola a todos, queridas promesas de la humanidad! ¡Prestadnos vuestros oídos sólo un momento! Sólo un momento, lo juro, lo escupo, no será mucho tiempo. En vuestra ciudad, y sólo para vuestros ojos, tendrá lugar la más improbable sesión de prestidigitación. ¡La más improbable, sí! Yo, Lázaro Bartabak, tendré el inmenso placer de presentarles a Fosco, la única marioneta del mundo capaz de leer el pensamiento humano. ¡Todos los trucos que verán se realizarán sin trucos y se llevarán a cabo u-ni-que-mentalmente gracias a las extraoooordinarias capacidades de esta marioneta médium! ¡Esperamos verle en la calle o en el campo! Lázaro Bartabak

Bonmot, das auf dem öffentlichen Platz gebrüllt werden soll! Seid gegrüßt, liebe Versprechen der Menschheit! Hört uns nur einen Augenblick lang zu! Nur einen Augenblick, ich schwör’s, ich spuck’s aus, es wird nicht lange dauern. In Ihrer Stadt und nur für Ihre Augen wird die unglaublichste Zaubershow stattfinden. Die unwahrscheinlichste, ja! Ich, Lazarus Bartabak, habe das große Vergnügen, Ihnen Fosco zu präsentieren, die einzige Marionette der Welt, die menschliche Gedanken lesen kann. Alle Tricks, die Sie sehen werden, werden ohne Tricks und nur dank der außergewöhnlichen Fähigkeiten dieser medialen Marionette ausgeführt Wir freuen uns darauf, Sie in den Straßen oder auf den Feldern wiederzusehen! Lazarus Bartabak

Mise à jour le 2022-12-02 par OT Porte Océane du Limousin