Ventes de livres d’occasion 6 rue Renan, 6 mai 2023, Saint-Junien.

L’association Loccasedelire a le plaisir de vous informer de ces prochaines dates de vente de livres d’occasion..

Samedi 2023-05-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-06 18:00:00. .

6 rue Renan L’Etoile Bleu

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The association Loccasedelire is pleased to inform you of these next dates of sale of second-hand books.

La asociación Loccasedelire se complace en informarle de estas próximas ventas de libros de segunda mano.

Der Verein Loccasedelire freut sich, Sie über diese nächsten Termine für den Verkauf gebrauchter Bücher informieren zu können.

Mise à jour le 2023-02-06 par OT Porte Océane du Limousin