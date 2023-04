THÉÂTRE : Un corps à soi 14 Av. Léontine Vignerie, 27 avril 2023, Saint-Junien.

Un corps à soi est une fable où plusieurs générations de femmes témoignent des blessures de leurs corps, tout en poussant un grand cri de liberté. La pièce débute chez le gynécologue. Une femme consulte parce qu’elle perd du sang en continu. Commence alors une épreuve au long cours pour trouver la cause de son mal. Assujettie aux mains et aux regards, elle est déshabillée, auscultée, manipulée comme une mécanique, jusqu’à en devenir étrangère à son propre corps.

À travers l’expérience médicale d’une femme de notre époque, nous allons remonter jusqu’au secret originel d’une famille : peu à peu ce parcours médical entre en résonance avec l’histoire intime de ses ancêtres. Comme dans Lignes de Failles de Nancy Huston, où un grain de beauté transmis de génération en génération trouve son origine dans un douloureux secret familial, un traumatisme ancien est secrètement porté par le corps des femmes. Le récit premier s’insère donc dans une fable généalogique et gynécologique courant sur plus d’un siècle.

Un corps à soi amène à envisager la perpétuation de la violence dans le corps féminin, et à questionner l’approche limité de la médecine quand elle cherche à soigner sans connaître les spécificités et l’histoire dont est fait chaque être..

14 Av. Léontine Vignerie Centre Culturel de la Mégisserie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Un corps à soi is a fable in which several generations of women testify to the wounds of their bodies, while crying out for freedom. The play begins at the gynecologist’s office. A woman consults because she is losing blood continuously. A long ordeal begins to find the cause of her pain. Subjected to the hands and eyes, she is undressed, examined, manipulated like a machine, until she becomes a stranger to her own body.

Through the medical experience of a woman of our time, we will go back to the original secret of a family: little by little this medical journey resonates with the intimate history of her ancestors. As in Nancy Huston’s Fault Lines, where a mole passed down from generation to generation has its origin in a painful family secret, an ancient trauma is secretly carried by the women’s bodies. The first story is therefore part of a genealogical and gynecological fable that spans more than a century.

Un corps à soi (A body of one’s own) leads us to consider the perpetuation of violence in the female body, and to question the limited approach of medicine when it seeks to heal without knowing the specificities and the history of which each being is made.

Un corps à soi es una fábula en la que varias generaciones de mujeres dan testimonio de las heridas de sus cuerpos, al tiempo que claman por la libertad. La obra comienza en la consulta del ginecólogo. Una mujer acude al ginecólogo porque pierde sangre continuamente. Es el comienzo de un largo calvario para encontrar la causa de su enfermedad. Sometida a las manos y los ojos, es desnudada, examinada, manipulada como una máquina, hasta que se convierte en una extraña para su propio cuerpo.

A través de la experiencia médica de una mujer de nuestro tiempo, nos remontamos al secreto original de una familia: poco a poco, este viaje médico resuena con la historia íntima de sus antepasados. Como en Lignes de Failles, de Nancy Huston, donde un lunar transmitido de generación en generación tiene su origen en un doloroso secreto familiar, un antiguo trauma es transportado en secreto por el cuerpo de las mujeres. La primera historia se inscribe así en una fábula genealógica y ginecológica que abarca más de un siglo.

Un corps à soi (Un cuerpo propio) nos lleva a reflexionar sobre la perpetuación de la violencia en el cuerpo femenino y a cuestionar el enfoque limitado de la medicina cuando pretende curar sin conocer las especificidades y la historia de cada ser.

Un corps à soi ist eine Fabel, in der mehrere Generationen von Frauen von den Verletzungen ihrer Körper berichten und gleichzeitig einen großen Schrei nach Freiheit ausstoßen. Das Stück beginnt beim Gynäkologen. Eine Frau sucht den Arzt auf, weil sie ständig Blut verliert. Es beginnt eine lange Suche nach der Ursache ihres Leidens. Sie ist Händen und Blicken ausgesetzt, wird ausgezogen, untersucht und wie ein Mechanismus manipuliert, bis sie ihrem eigenen Körper fremd wird.

Durch die medizinische Erfahrung einer Frau unserer Zeit gehen wir bis zum ursprünglichen Geheimnis einer Familie zurück: Nach und nach tritt dieser medizinische Werdegang in Resonanz mit der intimen Geschichte ihrer Vorfahren. Wie in Nancy Hustons « Rift Lines », wo ein von Generation zu Generation weitergegebenes Muttermal seinen Ursprung in einem schmerzhaften Familiengeheimnis hat, wird ein altes Trauma heimlich von den Körpern der Frauen getragen. Die erste Erzählung ist also in eine genealogische und gynäkologische Fabel eingebettet, die sich über ein Jahrhundert erstreckt.

Ein eigener Körper führt dazu, die Fortdauer der Gewalt im weiblichen Körper zu betrachten und die begrenzte Herangehensweise der Medizin in Frage zu stellen, wenn sie versucht zu heilen, ohne die Besonderheiten und die Geschichte zu kennen, aus denen jedes Wesen besteht.

