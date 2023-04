Flora Troc Saint-Junien Catégorie d’Évènement: Saint-Junien

Flora Troc, 16 avril 2023, Saint-Junien . Saint-Junien, , Flora Troc Place Lacôte

Saint-Junien

2023-04-16 09:30:00 09:30:00 – 2023-04-16 12:00:00 12:00:00 Place Lacôte Haute-Vienne Saint-Junien . De 9h30 à 12h. Ouvert à tous. Gratuit. L’association Les Amis des Fleurs vous propose de venir échanger des semis, des boutures, des graines, des jeunes plants et tous végétaux, outils, etc…lors d’une matinée troc. Venez également partager des conseils et des astuces de cultures très recherché des amateurs de jardin et potager à cette période de l’année. Place Lacôte Saint-Junien

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Junien Autres Lieu Saint-Junien Adresse Saint-Junien Ville Saint-Junien Tarif Lieu Ville Place Lacôte Saint-Junien

Flora Troc 2023-04-16 was last modified: by Flora Troc Saint-Junien 16 avril 2023

Saint-Junien