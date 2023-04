Concert : Complices Trio, 9 avril 2023, Saint-Junien .

Concert : Complices Trio

A 16h. Tarif plein : 10€ ; Réduit : 7€ ; Spectacle jeune public : enfant 5€, adulte 10€. Ouvert à tous.

Partir à la découverte du Trio de guitares classiques à travers les compositions de Yann Raix, Vivaldi, Haendel, Barrios et voyager à travers les styles de la bossa nova, du ragtime, de la milonga… voilà ce que propose Complices Trio (Maude Lamy de la Chapelle, Amandine Dhaussy et Nicolas Sarre). Toute l’étendue de la guitare classique en un seul concert.

Les complices se sont rencontrés au sein de l’Académie Yann Raix et c’est sous son oreille bienveillante qu’ils poursuivent leur chemin.

Ce chemin est d’abord celui de la recherche d’un son riche en couleurs, nuances et harmoniques ; celui qui caractérise la musique française qu’ils affectionnent particulièrement. Leurs concerts sont un savoureux mélange de percussions et de douceur, de musiques sud-américaines et baroques, d’arrangements et de compositions qui leur sont propres.

Le trio c’est aussi trois parcours musicaux différents, trois professeurs de guitare, trois identités solidement ancrées, la diversité dans l’harmonie (ou l’inverse).

