Légend’Air en Limousin Avenue du Général de Gaulle Saint-Junien, samedi 7 septembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07

fin : 2024-09-08

Chaque année, Légend’air en Limousin nous fait lever les yeux au ciel et découvrir des machines exceptionnelles ! Cette année, la fête aérienne fêtera ses 20 ans ! Au programme de nombreux avions historiques et vintage, des shows aériens, des parachutistes sans oublier des expositions d’artistes, de véhicules anciens et de nombreuses autres animations.

Avenue du Général de Gaulle Aérodrome

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine legendairenlimousin@gmail.com



