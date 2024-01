Atelier d’écriture L’Etoile Bleu Saint-Junien, mardi 30 janvier 2024.

Atelier d’écriture L’Etoile Bleu Saint-Junien Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 18:30:00

fin : 2024-01-30 20:30:00

Chaque mardi, Marion Dos Santos propose des ateliers d’écriture créatifs. Et les jeudis, un atelier d’analyse de l’actualité. Les ateliers ont lieu en dehors des jours fériés et des vacances scolaires. Inscription obligatoire.

L’Etoile Bleu 6 rue Renan

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Atelier d’écriture Saint-Junien a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Porte Océane du Limousin