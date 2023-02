A la découverte du Grand-duc d’Europe dans le Pilat Saint-Julien-Molin-Molette, 11 mars 2023, Saint-Julien-Molin-Molette.

A la découverte du Grand-duc d’Europe dans le Pilat Samedi 11 mars, 17h30 Saint-Julien-Molin-Molette

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Les bénévoles de la LPO et du Cinémolette vous propose une soirée pour découvrir les rapaces nocturnes, et plus particulièrement les Grand-ducs d’Europe !

Saint-Julien-Molin-Molette 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Venez écouter le Grand-duc d’Europe sur deux sites de reproduction du Pilat (deux groupes d’observateurs se partageront sur deux communes différentes : Bourg argental et Saint-Julien-Molin-Molette).

Ensuite, le pique-nique sera pris ensemble au Cinémolette où un stand et une exposition sur les rapaces nocturnes vous seront proposés.

A 20h30, des films sur les chouettes et hiboux vous seront présentés.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo, lampe de poche, et pique-nique.

Jumelles bienvenues.

Le RDV est fixé à 17h30 sur la commune de Saint-Julien-Molin-Molette. Lieu précis donné lors de l’inscription.

Enfant : A partir de 10 ans, accompagné d’un adulte



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T17:30:00+01:00

2023-03-11T21:30:00+01:00

Thomas Armand