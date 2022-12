Mini-stage Jeux vidéo Saint-Julien-Molin-Molette, 3 décembre 2022, Saint-Julien-Molin-Molette. Mini-stage Jeux vidéo Samedi 3 décembre, 09h30 Saint-Julien-Molin-Molette

Gratuit, sur inscription (places limitées)

L’association « Tu Joues » invite le public à se perfectionner dans l’art du jeu vidéo avec une journée consacrée aux loisirs informatiques. Saint-Julien-Molin-Molette 42220 Saint-Julien-Molin-Molette Saint-Julien-Molin-Molette 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.tujoues.fr »}, {« link »: « https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/11/14/une-journee-consacree-aux-jeux-video »}] https://www.tujoues.fr Cette journée ouverte aux plus de 16 ans permettra de mutualiser les connaissances et pratiques afin de mieux connaître les espaces du vidéo gaming et déchiffrer le vocabulaire spécifique ; partager les bonheurs ou les craintes face au jeu vidéo ; se donner des repères pour identifier quand une pratique devient problématique ou pas ; réfléchir à la place des ludothèques, parents ou autres acteurs ou actrices de l’éducation pour accompagner les pratiques des joueurs et permettre à chacun d’accéder à la diversité des propositions vidéoludiques. Aucune inscription après le 3 décembre Source: Le Progrès 14 novembre 2022 – https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/11/14/une-journee-consacree-aux-jeux-video

