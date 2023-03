Ateliers artistiques- adultes Saint-Julien-Molhesabate Office de Tourisme du pays de Montfaucon Saint-Julien-Molhesabate Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-Molhesabate

Ateliers artistiques- adultes, 21 avril 2023

2023-04-21 14:00:00 – 2023-04-21 17:00:00

15 EUR Atelier au choix

– Découverte de la technique des serviettes collées, approfondissement de cette technique en 3D

– Décoration du cadre en bois ou autre support (boîte, bougie…)

– Décoration d’un œuf géant

15€ matériel fourni

15€ matériel fourni

Réservation 06 46 49 05 81

