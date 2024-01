Soirée tartiflette Saint-Julien-la-Genête, samedi 3 février 2024.

Saint-Julien-la-Genête Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-03

Soirée tartiflette

Menu : Apéro, tartiflette salade et café gourmand

Buvette et animation

Soirée tartiflette

Menu : Apéro, tartiflette salade et café gourmand

Buvette et animation

EUR.

Saint-Julien-la-Genête 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par Creuse Confluence Tourisme