Randonnée pédestre & repas Sainte Eulalie d’Eymet, 28 mai 2023, Saint-Julien-Innocence-Eulalie.

Le Comité des fêtes vous convie à sa randonnée annuelle suivie d’un repas gourmand.

Au menu : apéritif & amuse bouche, chili con carne, salade, fromage, dessert, vin & café compris.

Possibilité de repas végétarien. Apporter ses couverts..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . EUR.

Sainte Eulalie d’Eymet le bourg

Saint-Julien-Innocence-Eulalie 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes invites you to its annual hike followed by a gourmet meal.

On the menu: aperitif & amuse bouche, chili con carne, salad, cheese, dessert, wine & coffee included.

Vegetarian meal possible. Bring your own cutlery.

El Comité des fêtes le invita a su paseo anual seguido de una comida gastronómica.

En el menú: aperitivo y amuse bouche, chili con carne, ensalada, queso, postre, vino y café incluidos.

Posibilidad de comida vegetariana. Traiga sus propios cubiertos.

Das Festkomitee lädt Sie zu seiner jährlichen Wanderung mit anschließendem Feinschmeckeressen ein.

Menü: Aperitif & Amuse bouche, Chili con Carne, Salat, Käse, Dessert, Wein & Kaffee inklusive.

Möglichkeit eines vegetarischen Essens. Besteck mitbringen.

Mise à jour le 2023-05-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides