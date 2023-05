Fête de la biodiversité Saint-Julien-en-Vercors, 24 juin 2023, Saint-Julien-en-Vercors.

Saint-Julien-en-Vercors,Drôme

Journée festive pour célébrer l’aboutissement du projet d’Atlas de la Biodiversité Communale dans le vercors central . Balades sur la faune et la flore, projections de films, atelier dessin, expositions, bal folk ….

2023-06-24 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-24 22:00:00. .

Saint-Julien-en-Vercors Salle des fêtes, jardins du village

Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Festive day to celebrate the outcome of the Atlas of Communal Biodiversity project in the central vercors. Strolls on the fauna and the flora, film projections, drawing workshop, exhibitions, folk dance…

Jornada festiva para celebrar la finalización del proyecto Atlas de la Biodiversidad Comunitaria en el Vercors central. Paseos sobre la fauna y la flora, proyección de películas, taller de dibujo, exposiciones, danza folclórica…

Festtag zur Feier des erfolgreichen Abschlusses des Projekts « Atlas der kommunalen Biodiversität im zentralen Vercors ». Spaziergänge über Fauna und Flora, Filmvorführungen, Zeichenworkshop, Ausstellungen, Bal Folk …

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme Vercors Drôme