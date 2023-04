Concert de musique vocale : Chœur Les Arondelles Eglise, 7 mai 2023, Saint-Julien-en-Vercors.

Chants polyphoniques a capella de la Renaissance à nos jours dans les répertoires de Lieders Mendelssohn, Hindemith, Absil (Bestiaire) Ravel (Nicolette), Janequin, De Lassus, Costeley et compositeurs anglais : Morley, Barber, Mac Millan..

2023-05-07 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-07 . EUR.

Eglise

Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Polyphonic a capella songs from the Renaissance to the present day in the repertoires of Mendelssohn, Hindemith, Absil (Bestiaire) Ravel (Nicolette), Janequin, De Lassus, Costeley and English composers: Morley, Barber, Mac Millan.

Canciones polifónicas a capella desde el Renacimiento hasta nuestros días en los repertorios de Mendelssohn, Hindemith, Absil (Bestiaire) Ravel (Nicolette), Janequin, De Lassus, Costeley y compositores ingleses: Morley, Barber, Mac Millan.

Mehrstimmige A-cappella-Gesänge von der Renaissance bis heute aus dem Liedrepertoire von Mendelssohn, Hindemith, Absil (Bestiaire) Ravel (Nicolette), Janequin, De Lassus, Costeley und englischen Komponisten: Morley, Barber, Mac Millan.

