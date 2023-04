Concert – Ensemble Vocal « RIPITIKI Le Temple Saint-Julien-en-Quint Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Julien-en-Quint

Concert – Ensemble Vocal « RIPITIKI Le Temple, 13 mai 2023, Saint-Julien-en-Quint. Ensemble Vocal « RIPITIKI » dirigé par Gédéon Richard..

2023-05-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 20:00:00. .

Le Temple Le Village

Saint-Julien-en-Quint 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Vocal Ensemble « RIPITIKI » directed by Gédéon Richard. Conjunto vocal « RIPITIKI » dirigido por Gédéon Richard. Vokalensemble « RIPITIKI » unter der Leitung von Gédéon Richard. Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme du Pays Diois

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Julien-en-Quint Autres Lieu Le Temple Adresse Le Temple Le Village Ville Saint-Julien-en-Quint Departement Drôme Lieu Ville Le Temple Saint-Julien-en-Quint

Le Temple Saint-Julien-en-Quint Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-en-quint/

Concert – Ensemble Vocal « RIPITIKI Le Temple 2023-05-13 was last modified: by Concert – Ensemble Vocal « RIPITIKI Le Temple Le Temple 13 mai 2023 Le Temple Saint-Julien-en-Quint

Saint-Julien-en-Quint Drôme