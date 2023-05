Guitare en scène – 20 juillet Avenue Napoleon III, 20 juillet 2023, Saint-Julien-en-Genevois.

Concert du 20 juillet du festival guitare en scène avec Joe Bonamassa, Joss Stone et Eric Gales.

Ouverture des portes à 18h.

2023-07-20 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-20 01:30:00. EUR.

Avenue Napoleon III Stade des Burgondes

Saint-Julien-en-Genevois 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



July 20th concert of the festival guitare en scène with Joe Bonamassa, Joss Stone and Eric Gales.

Doors open at 6pm

Concierto del 20 de julio del festival guitare en scène con Joe Bonamassa, Joss Stone y Eric Gales.

Apertura de puertas a las 18.00 h

Konzert am 20. Juli des Festivals guitare en scène mit Joe Bonamassa, Joss Stone und Eric Gales.

Öffnung der Türen um 18 Uhr

