Fête Bio des Landes Saint-Julien-en-Born, 23 septembre 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born,Landes

Cette année pour sa grande Fête Bio des Landes, Agrobio 40 s’appuie sur La Smalah et la Mairie de Saint Julien en Born comme relai local. La commune aura le plaisir d’accueillir l’évènement les 23 et 24 septembre prochains.

Le dimanche 24 se tiendra un marché des producteur·ices et artisan·es ainsi que des ateliers et un village associatif.

Informations fetebiodeslandes@gmail.com ou au 05 58 98 71 92..

2023-09-23 fin : 2023-09-24 . .

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



For this year’s Fête Bio des Landes, Agrobio 40 is relying on La Smalah and the Mairie de Saint Julien en Born as its local relay. The town will be delighted to host the event on September 23 and 24.

Sunday 24th will feature a farmers’ and craftsmen’s market, workshops and an associative village.

Information fetebiodeslandes@gmail.com or 05 58 98 71 92.

Para la Fiesta Bio de las Landas de este año, Agrobio 40 cuenta con La Smalah y el Ayuntamiento de Saint Julien en Born como enlaces locales. La ciudad estará encantada de acoger el evento los días 23 y 24 de septiembre.

El domingo 24 habrá un mercado de productores y artesanos, así como talleres y un pueblo de asociaciones.

Para más información, visite fetebiodeslandes@gmail.com o llame al 05 58 98 71 92.

Dieses Jahr stützt sich Agrobio 40 bei seinem großen Biofest in den Landes auf La Smalah und das Rathaus von Saint Julien en Born als lokalen Vermittler. Die Gemeinde hat das Vergnügen, die Veranstaltung am 23. und 24. September auszurichten.

Am Sonntag, dem 24. Juni, findet ein Markt mit Erzeugern und Kunsthandwerkern sowie Workshops und ein Dorf mit Vereinen statt.

Informationen unter fetebiodeslandes@gmail.com oder 05 58 98 71 92.

Mise à jour le 2023-07-01 par Côte Landes Nature Tourisme