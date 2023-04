Marché saisonnier Contis-Plage, 12 juillet 2023, Saint-Julien-en-Born.

Tous les mercredis et dimanches matins vous trouverez sur l’Esplanade à Contis un marché coloré pour faire vos courses de produits frais, de produits locaux mais aussi d’artisanat, bijoux, vêtements pour ramener un cadeau ou un souvenir de vos vacances….

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 13:00:00. .

Contis-Plage Esplanade

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Wednesday and Sunday morning you will find on the Esplanade in Contis a colorful market to shop for fresh produce, local products but also crafts, jewelry, clothing to bring back a gift or a souvenir of your vacations…

Todos los miércoles y domingos por la mañana encontrará en la explanada de Contis un colorido mercado donde comprar productos frescos, productos locales, pero también artesanía, joyería, ropa para llevarse un regalo o un recuerdo de sus vacaciones…

Jeden Mittwoch- und Sonntagmorgen finden Sie auf der Esplanade in Contis einen bunten Markt, auf dem Sie frische Lebensmittel, lokale Produkte, aber auch Kunsthandwerk, Schmuck und Kleidung einkaufen können, um ein Geschenk oder ein Souvenir aus Ihrem Urlaub mit nach Hause zu nehmen…

