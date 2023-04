Vide grenier 80 Place des sports, 8 mai 2023, Saint-Julien-en-Born.

Inscriptions palace.st.julien@gmail.com ou 06 32 20 15 74 ou 07 77 04 38 04.

Entrée libre.

Buvette et restauration sur place..

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 17:00:00. .

80 Place des sports Parking du Tennis Club

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Registration palace.st.julien@gmail.com or 06 32 20 15 74 or 07 77 04 38 04.

Free entry.

Refreshments and food on the spot.

Inscripción palace.st.julien@gmail.com o 06 32 20 15 74 o 07 77 04 38 04.

Entrada gratuita.

Refrescos y comida in situ.

Anmeldungen palace.st.julien@gmail.com oder 06 32 20 15 74 oder 07 77 04 38 04.

Der Eintritt ist frei.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-19 par Côte Landes Nature Tourisme