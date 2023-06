Biba x Weleda : Summer Tour Contis Plage Saint-Julien-en-Born, 2 juillet 2023 11:00, Saint-Julien-en-Born.

Pour la 1ère fois, Biba et Weleda lancent leur tournée des plages du 1er au 9 juillet à travers un circuit de 6 villes. Weleda, pionnier de la cosmétique naturelle et bio et Biba, mensuel féminin de référence, iront à la rencontre de tous les publics, résidents et estivants, pour offrir une expérience inédite et positive à bord d’un bus vintage bohème.

Au programme :

> ATELIER MIXOLOGIE pour déguster 2 cocktails sans alcool à base de plantes

> LA ROUE DE LA CHANCE pour remporter de nombreuses surprises

> PHOTOCALL pour immortaliser son plus beau souvenir !

(animations gratuites)

Contis Plage 78 avenue de l’océan Saint-Julien-en-Born 40170 landes