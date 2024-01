JOURNÉES DU PATRIMOINE: LE TRAIN DE L’ANDORGE EN CÉVENNES Saint-Julien-des-Points, samedi 21 septembre 2024.

Saint-Julien-des-Points Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22

La 41e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu le week-end du samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024. Visites guidées, découvertes, expositions, … Replongez-vous dans notre magnifique héritage entre Cévennes et Mont Lozère

A bord …

A bord d’un petit train touristique remis en service par des bénévoles passionnés, retrouvez l’ambiance bucolique des voyages d’antan à travers viaducs et tunnels. Au départ de la gare de Sainte Cécile d’Andorge. Tarifs réduits pour le week-end.

Saint-Julien-des-Points 48160 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-12 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère