Église de Saint-Julien, la chapelle Sainte-Anne et les fontaines Saint-Julien-de-Vouvantes Saint-Julien-de-Vouvantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Vouvantes Église de Saint-Julien, la chapelle Sainte-Anne et les fontaines Saint-Julien-de-Vouvantes Saint-Julien-de-Vouvantes, 16 septembre 2023, Saint-Julien-de-Vouvantes. Église de Saint-Julien, la chapelle Sainte-Anne et les fontaines 16 et 17 septembre Saint-Julien-de-Vouvantes Visite libre, contact au 02 40 55 52 77 En 1889, une nouvelle église servant au pèlerinage est édifiée par l’architecte François Bourgouin. Cette église est la plus grande du département après la cathédrale de Nantes. Sa crypte renferme un dépôt de pierres et de statues provenant de l’ancienne église.

Audio-guides à télécharger sur le site www.tourisme-chateaubriant.fr Saint-Julien-de-Vouvantes 3 Rue de l’Abbé Hervouet, 44670 Saint-Julien-de-Vouvantes Saint-Julien-de-Vouvantes 44670 Saint-Clément Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.tourisme-chateaubriant.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 église Saint-Julien Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Vouvantes Autres Lieu Saint-Julien-de-Vouvantes Adresse 3 Rue de l'Abbé Hervouet, 44670 Saint-Julien-de-Vouvantes Ville Saint-Julien-de-Vouvantes Departement Loire-Atlantique Age max 99 Lieu Ville Saint-Julien-de-Vouvantes Saint-Julien-de-Vouvantes latitude longitude 47.641818;-1.237056

Église de Saint-Julien, la chapelle Sainte-Anne et les fontaines Saint-Julien-de-Vouvantes Saint-Julien-de-Vouvantes 2023-09-16 2023-09-16 was last modified: by Église de Saint-Julien, la chapelle Sainte-Anne et les fontaines Saint-Julien-de-Vouvantes Saint-Julien-de-Vouvantes 16 septembre 2023