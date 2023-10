Bal du club occitan Saint Julien de Rodelle Rodelle, 4 novembre 2023, Rodelle.

Rodelle,Aveyron

À la salle des fêtes de Saint Julien de Rodelle, animé par l’orchestre de Gilles Saby !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Saint Julien de Rodelle

Rodelle 12340 Aveyron Occitanie



At the Salle des Fêtes in Saint Julien de Rodelle, with Gilles Saby’s orchestra!

En la sala de fiestas de Saint Julien de Rodelle, con la banda de Gilles Saby

Im Festsaal von Saint Julien de Rodelle, musikalisch umrahmt vom Orchester von Gilles Saby!

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Terres d’Aveyron