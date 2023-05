Vide-greniers à Saint Julien-de-Lampon Saint-Julien-de-Lampon Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Julien-de-Lampon Vide-greniers à Saint Julien-de-Lampon, 25 juin 2023, Saint-Julien-de-Lampon. Saint-Julien-de-Lampon,Dordogne Vide-greniers organisé par ’Amicale Laïque de Saint-Julien-de-Lampon 2€50 l’emplacement de 1 mètre.

Renseignements : 06 74 60 39 34 buvette, snack sur place.

Garage sale organized by ?Amicale Laïque de Saint-Julien-de-Lampon 2?50 per 1-meter plot.

Information: 06 74 60 39 34 refreshments and snacks on site Venta de garaje organizada por Amicale Laïque de Saint-Julien-de-Lampon 2,50 por parcela de 1 metro.

Información: 06 74 60 39 34 refrescos y tentempiés in situ Flohmarkt organisiert von ?Amicale Laïque de Saint-Julien-de-Lampon 2?50 pro 1-Meter-Platz.

