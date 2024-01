FEU MONSIEUR DE MARCY SALLE DE LA QUINTAINE Saint-Julien-de-Concelles, samedi 9 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-23

Comédivatte, la troupe de théâtre concelloise présente une nouvelle comédie fantastique et … pleine d’esprits !

Dans une paisible maison de campagne, en 1912, des amis entreprennent une séance de spiritisme pour invoquer l’esprit de Monsieur de Marcy, ancien propriétaire de la maison. Mais rien ne se passe comme prévu… Vont-ils parvenir à retrouver la formule magique ?

Pièce de théâtre écrite par Max REGNIER et Raymond VINCY et jouée par la Troupe Comédivatte

Samedi 9, 16 mars à 20h30

Dimanche 10, 17, 22 mars à 15h30

Vendredi 15, 23 mars à 20h30

SALLE DE LA QUINTAINE Route Clémence Lefeuvre

Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire



