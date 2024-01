CONCERT DE GOSPEL DES CHANTS DE COTON Salle de la Quintaine Saint-Julien-de-Concelles, dimanche 4 février 2024.

CONCERT DE GOSPEL DES CHANTS DE COTON Salle de la Quintaine Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:30:00

fin : 2024-02-04

Ce moment musical vous envoûtera avec son gospel unique.

Sous la direction d’Éric Joseph, trente choristes interpréteront ces chants gospel exprimant la ferveur du peuple noir américain, les émotions, les espoirs et les souffrances vécus au cours de leur histoire. Le Chœur saura vous faire vibrer de cette énergie unique des chants tels que Oh ! Freedom, Go down Moses, « Oh, Happy Day ».

Tarif 10 € (gratuit pour les – de 15 ans)

Une partie des recettes sera reversée à l’association « Ma Parenthèse » pour les aider à poursuivre leurs missions auprès des femmes touchées par la maladie.

EUR.

Salle de la Quintaine Route Clémence Lefeuvre

Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@saintjuliendeconcelles.fr



L’événement CONCERT DE GOSPEL DES CHANTS DE COTON Saint-Julien-de-Concelles a été mis à jour le 2024-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire