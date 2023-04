Sortie nature : balade nature et géologie à la coulée de Bourianne Bourianne, 16 juillet 2023, Saint-Julien-d'Ance.

Cette balade à la « coulée » de Bourianne sera animée par un géologue passionné qui nous permettra de comprendre l’origine géologique de ce site original.

Réservation obligatoire..

2023-07-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-16 12:30:00. .

Bourianne Parking au pied de l’éboulis

Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



This walk to the « coulée » of Bourianne will be led by a passionate geologist who will help us understand the geological origin of this original site.

Reservation required.

Este paseo a la « coulée » de Bourianne estará dirigido por un geólogo apasionado que nos ayudará a comprender el origen geológico de este original emplazamiento.

Reserva obligatoria.

Diese Wanderung zum « Coulée » von Bourianne wird von einem passionierten Geologen geleitet, der uns den geologischen Ursprung dieses originellen Ortes näher bringen wird.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay