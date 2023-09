Concert Boulegadis (Chants polyphoniques) Saint-Julien-Chapteuil Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-Chapteuil Concert Boulegadis (Chants polyphoniques) Saint-Julien-Chapteuil, 11 novembre 2023, Saint-Julien-Chapteuil. Saint-Julien-Chapteuil,Haute-Loire Concert Boulegadis, groupe vocal polyphonique basé à Digne dans les Alpes de Haute Provence (04),.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . . Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by Boulegadis, a polyphonic vocal group based in Digne, Alpes de Haute Provence (04), Concierto de Boulegadis, grupo vocal polifónico con sede en Digne, en los Alpes de Alta Provenza (04), Konzert Boulegadis, eine polyphone Vokalgruppe mit Sitz in Digne in den Alpes de Haute Provence (04), Mise à jour le 2023-09-16 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-Chapteuil Autres Adresse Ville Saint-Julien-Chapteuil Departement Haute-Loire Lieu Ville Saint-Julien-Chapteuil latitude longitude 45.034171;4.062672

Concert Boulegadis (Chants polyphoniques) Saint-Julien-Chapteuil 2023-11-11 2023-11-11 was last modified: by Concert Boulegadis (Chants polyphoniques) Saint-Julien-Chapteuil 11 novembre 2023