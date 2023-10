Ludothèque Cékankonjou – temps de jeux parents-enfants Saint-Julien-Chapteuil, 9 septembre 2023, Saint-Julien-Chapteuil.

Saint-Julien-Chapteuil,Haute-Loire

Présence de la ludothèque avec une sélection de jeux à essayer gratuitement sur

place et empruntables par adhésion de 25€ à Cékankonjou.

Gratuit sans inscription.

En partenariat avec la Médiathèque Henri Dubois.

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 11:30:00. .

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The games library will be on hand with a selection of games to try out free of charge

and can be borrowed with a 25? Cékankonjou membership.

Free without registration.

In partnership with Médiathèque Henri Dubois

La ludoteca estará presente con una selección de juegos que podrá probar gratuitamente in situ

y se pueden tomar prestados con una suscripción de 25? a Cékankonjou.

Gratuito sin inscripción.

En colaboración con la Mediateca Henri Dubois

Präsenz der Ludothek mit einer Auswahl an Spielen, die kostenlos vor Ort ausprobiert werden können

sie können die Spiele vor Ort ausprobieren und gegen eine Mitgliedschaft von 25? in Cékankonjou ausleihen.

Kostenlos und ohne Anmeldung.

In Zusammenarbeit mit der Mediathek Henri Dubois

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal