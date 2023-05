Découverte de l’astronomie avec Orion43 18, avenue Jules Romains, 17 juin 2023, Saint-Julien-Chapteuil.

Découverte de l’astronomie avec les bénévoles de l’association Orion: maquettes pédagogiques, observation du soleil en toute sécurité avec instruments spécialisés suivant la météo, table d’orientation avec les constellations… Ouvert pour tout âge !.

2023-06-17 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-17 12:00:00. .

18, avenue Jules Romains L’échappée

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discovery of astronomy with the volunteers of the Orion association: educational models, observation of the sun in complete safety with specialized instruments according to the weather, orientation table with the constellations… Open for all ages !

Descubra la astronomía con los voluntarios de la asociación Orion: maquetas didácticas, observación segura del sol con instrumentos especializados en función de la meteorología, mesa de orientación con las constelaciones… ¡Abierto a todas las edades!

Entdecken Sie die Astronomie mit den Freiwilligen des Vereins Orion: pädagogische Modelle, sichere Sonnenbeobachtung mit Spezialinstrumenten je nach Wetterlage, Orientierungstisch mit den Sternbildern… Offen für alle Altersgruppen!

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal