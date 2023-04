Spectacle déambulatoire « Rêves » 18, avenue Jules Romains, 3 juin 2023, Saint-Julien-Chapteuil.

Spectacle déambulatoire « Rêves » par la Compagnie Golema.

AGORA a accueilli la Compagnie Golema en résidence pour la création de son spectacle « Rêves » en co-production avec la Compagnie du Théâtre des Chemins et l’association Les Brindilleuses..

2023-06-03 à 14:30:00

18, avenue Jules Romains L’échappée

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Ambulatory show « Rêves » by the Golema Company.

AGORA welcomed the Golema Company in residence for the creation of its show « Rêves » in co-production with the Compagnie du Théâtre des Chemins and the association Les Brindilleuses.

Espectáculo itinerante « Rêves » de la Compañía Golema.

AGORA acogió en residencia a la Compañía Golema para la creación de su espectáculo « Rêves » en coproducción con la Compagnie du Théâtre des Chemins y la asociación Les Brindilleuses.

Laufendes Spektakel « Rêves » von der Compagnie Golema.

AGORA hat die Compagnie Golema in Residenz aufgenommen, um ihr Stück « Rêves » in Koproduktion mit der Compagnie du Théâtre des Chemins und dem Verein Les Brindilleuses zu kreieren.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal